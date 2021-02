Românii din Ucraina uitați de către autoritățile din România!

Primul ministru al Romaniei, Florin Cîtu a publicat recent o postare pe pagina de Facebook in care mentioneaza o discutie avuta cu primul ministru al Ucrainei. "Am avut astăzi o convorbire telefonică cu Premierul Ucrainei, Denys Shmyhal. Am discutat despre cooperarea… [citeste mai departe]