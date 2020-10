(A)Live. Teatru hibrid Spectacolul jucat de actori pe scena, insa fara spectatori in sala, la care se poate avea acces live sau prin intermediul unei filmari, construieste cinci sensuri pentru ce mai poate insemna sa fii viu (alive) astazi, fiecare dintre acestea propunand cate o varianta de a fi live: 1. Sa faci un live cu telefonul mobil despre un eveniment care te-a marcat si sa-l transmiti prietenilor sau unei audiente mai largi via internet; 2. Sa dai un interviu online, in cau (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

