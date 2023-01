Stiri pe aceeasi tema

- David de Gea (32 de ani) a comis o gafa uriașa in meciul cu Everton din Cupa Angliei, la scorul de 1-0 pentru Manchester United. Manchester United a inceput excelent duelul cu Everton din turul 3 al Cupei Angliei, gol Antony in minutul 4, insa a rezistat doar 10 minute la conducerea partidei. In minutul…

- Meciul dintre campioana en titre, Manchester City, si Chelsea, finalista de anul trecut, reprezinta capul de afis al turului trei (32-imi) al Cupei Angliei la fotbal, care include cinci dueluri intre echipe din Premier League, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Liverpool, detinatoarea trofeului, va…

- Tottenham Hotspur si Eintracht Frankfurt au obținut calificarea in optimile Champions League, in urma victoriilor inregistrate marți in Grupa D. Tot in aceasta seara, Liverpool a invins pe Napoli (dar termina pe locul secund in Grupa A), Bayern Munchen s-a impus din nou in fața celor de la Inter Milano,…

- Ramasa fara șanse la calificarea in optimile Champions League dupa ce Inter a invins cu 4-0 pe Viktoria Plzen, FC Barcelona a fost umilita din nou de Bayern Munchen, scor 3-0, in Grupa C a competiției. Miercuri au mai obținut victorii FC Porto, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Napoli și Tottenham.

- Miercuri se joaca ultimele 8 meciuri din etapa #5 a grupelor Ligii Campionilor. City, Real Madrid, Napoli, Bayern Munchen și Club Brugge sunt echipele deja calificate in optimile Champions League. Programul complet al Ligii Campionilor Grupa A Ajax - Liverpool, live de la 22:00 Click AICI pentru statisticiDigi…

- FC Barcelona a obținut doar o remiza cu Inter Milano, scor 3-3, iar echipa catalana iși poate lua adio de la optimile Champions League. Tot miercuri, Liverpool a zdrobit-o pe Glasgow Rangers, scor 7-1, intr-un meci in care Mohamed Salah a inscris trei goluri in doar cinci minute.

- UEFA a decis soarta arbitrilor care i-au refuzat un penalty clar Barcelonei in meciul cu Inter, 0-1, din Champions League. „Centralul” Slavko Vincic și arbitrul VAR Pol van Boekel au fost delegați la doua meciuri din etapa 4 a grupelor Ligii Campionilor. „Plangerea Barcelonei a fost ignorata de UEFA”,…