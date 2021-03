Stiri pe aceeasi tema

- Ana Mocanu a trecut printr-o perioada mai complicata dupa ce s-a desparțit de fostul sau iubit, insa oare acum iubește din nou? Care a fost raspunsul vedetei la cea mai adresata intrebare din ultima vreme.

- Claudia Patrașcanu einca este casatorita cu Gabi Badalau, insa acesat lucru nu o oprește sa vrea sa iși refaca viața alaturi de un birbat care sa o iubeasca și sa o respecte așa cum merita, odata ce procesul se va finaliza. Cantareața este gata sa se dedice unei noi vieți alaturi de peroana potrivita,…

- Telescopul aerian al NASA a facut o alta descoperire majora despre cum a aparut viața pe Pamantul nostru, la doar cateva luni dupa ce a confirmat prezența apei pe suprafețele luminate de soare ale Lunii . Iata despre ce este vorba.

- Iasmina Halas trece de la agonie la extaz, dar nu vrea sa se lase de iubit, mai ales acum cand, dupa ultima impacare, partenerul i-a demonstrat ca o poate trata regește. La ceas de seara, blonda a fost surprinsa intr-o ipostaza inedita.

- Viața unei activiste din Marea Britanie pare a fi scenariul unui film cu spioni. A avut o relație de 6 ani cu un barbat și a crezut ca este marea ei iubire. In realitate, barbatul era polițist sub acoperire și a spionat-o in tot acest timp. Detaliile acestui caz au fost dezvaluite intr-un reportaj marca…

- Ana Mocanu a avut o prima reacție, dupa ce Spynews a anunțat, in exclusivitate, ca Rareș, fostul ei iubit, a inlocuit-o cu Denisa Despa, la carma afacerii pe care o pusesera la cale impreuna.

- S-au iubit de mama focului și au facut un copil impreuna, insa au decis sa o ia pe drumuri separate! Ce spune Cristina Spatar despre desparțirea de fostul soț, la cinci ani de la divorț? Artista, mai sincera ca niciodata! Regina R&B-ului are un nou iubit!