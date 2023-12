Stiri pe aceeasi tema

- Maria Constantin și soțul ei au parte de o relație așa cum multe persoane și-ar dori. Ei bine, dupa nunta, cei doi se gandesc serios la planurile de viitor pe care le au impreuna, dar și la afacerile pe care au de gand sa și le deschida in viitorul apropiat. Iata cine aduce mai mulți bani in casa, dar…

- Carmen Tanase are 62 de ani și este una dintre cele mai iubite actrițe de teatru și film. Recent, aceasta a acordat un interviu, in care a dezvaluit care este visul ei cel mai mare. In cazul in care ar caștiga mulți bani, actrița și-ar deschide un adapost pentru animalele intalnite pe strada, dupa cum…

- Tu ai idee ce pasiune ascunsa are Randi? Ei bine, noi iți vom arata care este aceasta, dupa ce paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in cele mai rare ipostaze de pana acum. Cu siguranța nu l-ai mai vazut așa pe celebrul artist!…

- Vika Jigulina și Dr. Morad Iancu au intrat, in urma cu puțin timp, in vizorul paparazzilor SpyNews.ro, care i-au surprins intr-o ipostaza demna de apreciat. Cei doi indragostiți au fost surprinși, de aceasta data, in timpul unei ieșiri in oraș. Iata unde au fost surprinși cei doi indragostiți și ce…

- „Sunt in sfarșit o femeie libera care are de unde alege… Asta sunt eu… expansiva și cu chef de viața și iubire multa. Sa vina pretendenții, glumesc. Sa dați anunț ca sunt libera și disponibila. O sa va ia foc ziarele”, a spus Oana Zavoranu pentru o televiziune.Declarația ei vine dupa ce spynews a scris…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au fost cu ochii pe vedetele din showbizul romanesc și i-au surprins pe Alice Peneaca și iubitul ei, Dragoș Caliminte. Cei doi au trecut pe la un bancomat, apoi au ajuns intr-o farmacie.

- Astazi are loc un eveniment cu fast in showbiz-ul de la noi! Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, se casatoresc! Chiar in aceste momente, cei doi se afla la starea civila, unde are loc marele eveniment din viața artistei, iar SpyNews.ro va ține la curent cu toate informațiile despre cea mai importanta…