Un constantean a fost condamnat dupa ce a intrat cu masina intr-un tren de calatori

Judecatoria Constanta a dispus condamnarea in prima instanta a unui barbat de 45 de ani, din Constanta, pentru distrugere si semnalizare falsa. Cel in cauza a fost trimis in judecata de procurorii din Parchetul de pe langa Judecatoria… [citeste mai departe]