- Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, iși planuisera sa petreaca vacanța de Revelion in Miami, dar totul a fost anulat chiar inainte sa-și cumpere biletele de avion. Prezentatoarea emisiunii "Te cunosc de undeva" era foarte entuziasmata de ideea de a petrece Revelionul in țara tuturor posibilitaților.…

- ”Arta cere sacrificii” era o vorba foarte cunoscuta, iar Lidia Buble a simțit pe propria ei piele, la propriu, mesajul. Vedeta a filmat ore bune pentru noua piesa, iar pentru asta a avut de indurat multa durere.

- Iuliana Tudor e pentru TVR cam cum este Esca pentru PRO TV. Figura și numele ei sunt asociate parca dintotdeauna cu televiziunea publica, iar in 20 de ani, nicio oferta n-a reușit s-o faca sa schimbe tabara. E, vorba Marijuanei, in hitul anului 1999, “cea mai fidela fata”. Prezentatoarea emisiunii “Vedeta…

- Viața de mamica necesita multe sacrificii și responsabilitați, iar Alina Pușcaș cunoaște cel mai bine despre ce vorbim. Vedeta a dat naștere de trei ori, iar are aceasta are grija ca cei mici sa fie in ordine. Prezentatoarea TV se ocupa de educația și sanatatea copiilor, iar astazi aceasta a ajuns la…

- Emoții mari pentru Alessandra Stoicescu și soțul ei, Sergiu Constantinescu. Cei doi si-au creștinat astazi fetița, care s-a nascut in urma cu trei luni. Prezentatoarea tv a facut primele declarații de la eveniment. Prezentatoarea de la Antena 3 are doua perechi de nași. Este vorba de Gabriela Firea…

- Prezentatoarea de televiziune Alina Puțcaș a avut parte de un mare eveniment in acest weekend. vedeta s-a casatorit civil cu Mihai Stoenescu, la doi anii dupa ce se cununasera religios. Evenimentul a avut loc sambata. pentru cununia civila, Alina Pușcaș a ales o rochie de culoare alba, in care a aratat…

- Adela Popescu iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta implinește varsta de 33 de ani, insa aceasta pare ca intinerește pe zi ce trece. Prezentatoarea are parte de o familie deosebita, iar soțul ei a surprins-o cu un gest mai special de la prima ora a dimineții.

- Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV și-a amintit de vremurile cand era pe bancile școlii. Andreea Esca a publicat, pe alistmagazine.ro, un text in care vorbește despre perioada in care era eleva. Printre altele, vedeta și-a amintit cum ea și colegele ei de școala stateau cocoțate…