Stiri pe aceeasi tema

- Face ce face și se intoarce din nou in trecut! Cristina Spatar, nu e bine deloc, sa știi! Artista, intalnire de gradul 0 cu un afacerist celebru! Regina muzicii R&B nu poate renunța deloc la ”obiceiurile” din trecut, iar paparazzii Spynews.ro au prins-o in fapt! Imagini de senzație!

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, iar relația lor pare sa fie din ce in ce mai serioasa. Recent aceștia s-au intalnit cu famiile lor, insa cum a decurs totul va spun chiar parinții artistului!

- Ministrul suedez de Externe Ann Linde a primit-o luni pe Olga Kovalkova, o reprezentanta in exil a ”Consiliului Coordonariii” opozitiei din belarus, si a condamnat reprimarea ”inacceptabila” a regimului presedintelui belarus Aleksandr Lukesanko, relateaza AFP.”Intalnire rodnica la Stockholm…

- Chiar inainte ca tanarul sa fie lovit de masina, un echipaj de Poliție a trecut prin zona, dar fara ai deranja pe agresori. Acestia si-au continuat nestingheriti activitatea... aceea de a arunca cu pietre in orice masina trecea pe strada. ”Barbat lovit din plin cu un bolid! Toate aceste scene…

- Nici nu au terminat bine cu rușinea referitoare la colaborarea cu Clanurile Interlopilor, ca Poliția Romana de la Constanța lovește din nou. Fiul fostului Ministru de Externe este implicat intr-un scandal izbucnit in plina strada!

- Polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul ca pe bulevardul 16 Decembrie din Timișoara o femeie de 81 de ani, a fost... The post Femeie de 81 de ani, talharita in plina strada la Timișoara (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Doi barbati de aproximativ 35 de ani au fost agresati fizic in plina strada, la Chiajna, iar autoturismul unuia dintre ei a fost avariat grav in urma conflictului. Autorii agresiunii au fost identificati de politistii, dar inca nu au fost prinsi. Martorii sustin ca s-a tras cu arma, iar politistii fac…

- Un incident bizar, in acest weekend, in Bistrița. Un tata și un fiu s-au certat, in plina strada. Tatal a vrut sa-și loveasca fiul cu o coasa, dar a nenorocit caroseria la doua mașini. Polițiștii au intervenit la un incident… bizar, in acest final de saptamana. O cearta intre un tata și un fiu s-a finalizat…