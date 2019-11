Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de angajati ai Spitalului Județean din Timișoara au iesit in strada, joi dimineata, pentru a-l susține pe doctorul Marius Craina, managerul unitații. Craina a fost a fost demis printr-un ordin al Ministerului Sanatatii si inlocuit cu Raul Patrașcu. Demiterea managerului face parte, așa cum se intampla…

- Managerul Spitalului Județean Timișoara, Marius Craina, a fost schimbat din funcție. Totul s-a facut printr-un Ordin de Ministru, conform noului manager, liberalul Raul Patrașcu. Acesta spune ca a primit Ordinul și a și fost anunțat apoi de cineva din minister.

- Aproximativ o suta de angajati ai Spitalului Judetean Timisoara au protestat, joi, timp de aproximativ o ora pe treptele de la intrarea in institutie, dupa ce au aflat ca ministrul Sanatatii, Victor Costache, a decis inlocuirea din functia de manager a medicului Marius Craina cu Raul Patrascu, un tanar…

- Protest in fața Spitalului Județean din Timișoara dupa decizia de ieri a ministrului Sanatații de a-l schimba din funcția de manager pe medicul Marius Craina. Acesta a fost inlocuit cu tanarul cercetator Raul Patrașcu, trecut la PNL de la PLUS. Aproximativ 100 de cadre medicale – medici, asistente,…

- Protest la Spitalul Județean din Timișoara, dupa ce managerul Marius Craina a fost demis de Ministrul Sanatații. Craina, membru PSD, a condus cel mai mare spital din Vestul țarii vreme de cinci ani de zile și a fost unul din cei mai iubiți manageri. Locul acestuia a fost luat de un chimist licențiat…

- Prima schimbare in judetul Timis, dupa instalarea Guvenului Orban, s-a produs la Spitalul Judetean. Asa cum deBanat a anuntat de dimineata, liberalul Raul Patrascu l-a inlocuit in functia de manager pe PSD-istul Marius Craina. The post E oficial. Raul Patrascu este noul manager al Spitalului Judetean…

- Marius Craina, managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Timisoara spune ca 13 adulti din blocul in care s-au inregistrat in acest weekend 3 decese au ajuns deja la spital pentru investigatii amanuntite. Trei dintre ei au simptome asemanatoare cu cazurile initiale, asa ca au fost internati pe sectia…

- Intr-un “Drept la replica” pe adresa site-ului deBanat, Mihai Ionac, fostul sef al Clinicii de Chirurgie Vasculara din cadrul Spitalului Judetean, sustine ca s-au comis mai multe ilegalitati in concursul si, ulterior, contestatia depuse de el. Ionac se considera, de asemenea, o victima a unei campanii…