- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a semnat contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii pentru achizitia a sapte microbuze electrice, in valoare totala estimata de 10 milioane de lei, prin PNRR."Cumparam noi mijloace de transport electrice, nepoluante, cu fonduri din PNRR:…

- Primarul municipiului Ramnicu Sarat, Sorin Cirjan, a semnat, joi, un contract de finanțare pentru un proiect cu o valoare totala de peste 6 milioane de euro. Contractul a fost semnat in cadrul unei intalniri la care a participat și secretarul de stat in Ministerul Dezvoltarii, Alexandru Stoica. Potrivit…

- Sistem de supraveghere video inteligent și mobilier urban, in comuna Lupșa. Contractul de finanțare prin PNRR a fost semnat Primarul comunei Lupșa, Radu Penciu a anunțat joi semnarea unui nou proiect pentru comuna, in valoare de aproape 1,9 milioane de lei, finanțat prin PNRR. „Am semnat, astazi, la…

- Proiectul pistelor de biciclete care se vor amenaja din banii PNRR in Timiș și in județene din jur merge inainte. Consiliul Județean Timiș, lider de proiect, a semnat contractul de finanțare in cursul zilei de joi, la sediul Guvernului Romaniei. Anul trecut, Consiliul Județean Timiș, lider de proiect…

- Recent, primarul comunei Saliștea, Aurel Stanila a semnat la Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administrației, doua contracte de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta 10 Fondul local. Este vorba despre: Proiectul nr. C10-I3-201, intitulat: „Reabilitare cladiri…

- Primarul comunei Niculești, Doinel Soare a semnat contractul de finanțare pentru realizarea PODULUI pe DC 159, investiția se realizeaza prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny „. Proiectul ce are ca obiectiv- Pod pe DC 159 in comuna Niculești este in valoare de 2.201.001,63 lei.” Am…

- Astazi, in prezența reprezentantului MDLPA, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Reabilitare termica și eficientizare energetica, Camin Cultural Stroești, comuna Mușatești, județul Argeș”. Proiectul, cu o valoare eligibila de 1.615.639,99 lei cu TVA, a fost propus spre finantare și aprobat…