Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Iordache și iubitul ei, Cristian Chirița, sunt mai fericiți ca niciodata impreuna. Fosta gimnasta a fost ceruta in casatorie pe 1 ianuarie 2024, iar partenerul ei a pus la cale un moment cu totul special și de neuitat.

- Larisa Iordache a inceput 2024 cum nu se poate mai bine. Fosta gimnasta a fost ceruta in casatorie in prima zi din an de Cristian Chirița, barbatul care ii aduce zambetul pe buze de ceva timp. Primele imagini cu cei doi, dupa ce s-au logodit.

- A fost sau nu Laurette ceruta in casatorie. Iata ce declarații a facut vedeta din showbiz-ul romanesc, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, despre pasul cel mare!

- Chiar daca a intrat in casa Mireasa pentru a-și gasi jumatatea, și-a cunoscut iubitul in afara competiției. O fosta concurenta a fost ceruta in casatorie de curand, in vacanța din Paris. Primele imagini cu cei doi, dupa ce s-au logodit.

- Sanchez, jurnalista de televiziune devenita pilot de elicopter, a dezvaluit detaliile intr-un articol din revista Vogue, publicat luni. Bezos a cerut-o in casatorie la inceputul acestui an, ascunzand inelul sub perna lui Sanchez dupa o cina in doi. „Cand a deschis cutia și am vazut inelul, cred ca am…

- Marele artist Adrian Daminescu, interpretul șlagarului ”Și m-am indragostit de tine”, a bifat, zilele trecute, o revenire in forța pe scena, la doi ani și jumatate de cand a primit un diagnostic dur: cancer pulmonar. Dana Daminescu, soția lui, care ii este și impresar, a vorbit, in exclusivitate pentru…

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt impreuna de ani buni și nu de puține ori au fost intrebați daca s-au gandit la momentul in care vor face marele pas. Artistul i-a oferit iubitei sale un inel, in urma cu ceva timp, la care Alexia Eram nu renunța niciodata.

- Adrian Mititelu (55 de ani) a pierdut 11 milioane de euro din cele 13 milioane pe care a sperat, la un moment dat, sa le obțina de la Comisia Naționala pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), pentru un teren de 43 de hectare din Craiova,