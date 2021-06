Alina Ceușan și-a pus implanturi mamare. Primele fotografii după intervenția estetică In mediul online, Alina Ceușan a dezvaluit ca a suferit o intervenție estetica la nivelul bustului. Creatoarea de conținut și soțul ei, hairstylistul Raul Tișa, s-au casatorit in vara anului 2019. Impreuna au un fiu, Rock Tișa, nascut in septembrie 2020. Alina Ceușan și-a pus silicoane. Primele fotografii dupa intervenția estetica „Suntem gata! Implanturi 300cc. Am avut mai multe de rezolvat decat ne-am imaginat… in privința acelei asimetrii. Un san a luat-o razna in timpul in care am alaptat, dar rezultatul este minunat! Natural, ridicat, in conformitate cu proporțiile corpului meu”, a scris… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

