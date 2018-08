Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic il poate transfera definitiv pe Alin Tosca la finalul perioadei de imprumut, pentru 1,3 milioane de euro. Fotbalistul mai are contract cu Betis Secilla pana in vara anului 2021, iar in ianuarie a fost imprumutat in Serie A, la Benevento, echipa care a retrogradat la finalul sezonului.…

- Fundasul Alin Tosca, component al nationalei de fotbal a Romaniei, a fost imprumutat de Betis Sevilla la PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a anuntat vineri clubul grec pe site-ul sau. Imprumutul lui Alin Tosca prevede o optiune cumparare in vara lui 2019. Tosca, in varsta de 26 de ani,…

- Razvan Lucescu (49 de ani) continua sa aduca la PAOK oameni care au trecut prin fotbalul romanesc. Dupa ce l-a transferat pe Fernando Varela si a ajuns aproape sa-l convinga pe Alin Tosca, Lucescu Jr. l-a cooptat in cadrul clubului pe Mario Branco, fost la FCSB si Astra.

- Clubul PAOK Salonic, la care antrenor este Razvan Lucescu, a obtinut imprumutul pe un sezon al fundasului Alin Tosca de la Betis Sevilla. Gruparea din Grecia il poate transfera definitiv pe Tosca la finalul perioadei de imprumut.Tosca mai are contract cu Betis pana in vara anului 2021, iar in ianuarie…

- Presa din Grecia anunța azi ca Betis Sevilla și PAOK Salonic au ajuns la un acord, iar Alin Toșca va evolua sub comanda lui Razvan Lucescu. Fundașul stanga Alin Toșca, 26 de ani, nu intra in planurile antrenorului Quique Setien și va juca sub forma de imprumut la PAOK, timp de un sezon. In plus, grecii…

- Razvan Lucescu se pregatește pentru al doilea sezon la PAOK Salonic și vrea sa transfere un roman, pe Alin Toșca. Spaniolii de la AS scriu ca fundașul central Alin Toșca, 26 de ani, legitimat la Betis Sevilla, este un obiectiv important pentru PAOK, care il vrea cu insistența. ...

- Toșca e dorit de CFR Cluj. Fostul stelist a fost și pe lista celor de la Lazio . Italienii l-au remarcat in cele 11 evoluții la Benevento, unde a fost imprumutat in primavara, dar, pana la urma, a fost luat Durmisi. Toșca avea, teoretic, o șansa la clubul de care aparține, Betis Sevilla, fiindca Lazio…

- Darijo Srna l-a lasat cu ochii-n soare pe Razvan Lucescu. A semnat cu o formație din Italia. Srna i-a informat pe conducatorii de la Cagliari ca a acceptat oferta pe care i-au facut-o pe 4 iunie, cand parțile s-au intalnit in Italia. Srna, 36 de ani, a fost aproape de a semnat cu PAOK Salonic, vicecampioana…