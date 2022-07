Stiri pe aceeasi tema

- Președintele și vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, respectiv Marius Minzat, insoțiți de consilieri județeni și de reprezentanți ai instituțiilor cu competențe in dezvoltarea infrastructurii din zona rurala, s-au intalnit joi, 16, in localitatea Valea Draganului, cu cetațenii din…

- Primul certificat de urbanism emis in integralitate in sistem online si valid din punct de vedere juridic a fost semnat la Cluj de presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise.Potrivit unui comunicat al CJ Cluj, Alin Tise a semnat, in format digital, smart, primul certificat de urbanism emis, in…

- Fanii clubului Universitatea Cluj au mers in fața Consiliului Județean Cluj și au transmis un mesaj clar șefului instituției, liberalul Alin Tișe: „Leprele din politica ies din nou la atac, nu ne sperie un nomad. Orașul intotdeauna va fi doar negru și alb!”, au scris fanii U Cluj pe un panou. Pe…

- Conducerea clubului U Cluj a reacționat dupa dezbaterea iscata de propunerea președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, de finanțare a unei singure echipe de fotbal, care sa ajunga in Champions League. ”Respingem ferm orice dezbatere care pune in discuție insași existența FC Universitatea…

- CFR Cluj a caștigat din nou campionatul Romaniei la fotbal! Este al cincilea an consecutiv cand ardelenii se impun pe plan național, iar in acest context președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, propune finanțarea clubului și din fonduri publice, astfel incat clubul sa „poata…

- Dupa mesajul primit de la primarul Emil Boc, a venit randul președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, sa-i felicite pe cei de la CFR Cluj, care au cucerit un nou titlu de campioni ai Romaniei, pentru a 5-a oara la rand.

Președintele și vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnii Alin Tișe și Marius Minzat, insoțiți de consilieri județeni și de reprezentanți ai instituțiilor cu competențe in dezvoltarea...

- Intrunit in ședința ordinara miercuri, 27 aprilie 2022, forul administrativ județean a aprobat prin hotarare de consiliu lista finala și sumele alocate fiecarui beneficiar al fondurilor nerambursabile. Anterior, aceștia au depus proiecte ce au fost declarate caștigatoare in urma procesului de evaluare…