- Doua saptamani vor avea vacanta jucatorii campioanei Ligii 2. Promovata in premiera in prima liga, Dunarea Calarasi se va reuni pentru noul sezon pe 18 iunie, la Calarasi, se va pregati mai intai la Snagov, pret de o saptamana, apoi la munte, in Turcia, la baza de pregatire a celor de la Besiktas…

- Unul dintre cei mai de succes atacanți din fotbalul timișorean al ultimilor ani, N’Diaye Mediop, iși va realiza visul și va juca in prima liga. Deși anul trecut s-a discutat despre plecarea sa la Viitorul Constanța, iar in intersezon a fost aproape și de ACS Poli, niciunul dintre transferuri…

- Senegalezul N’Diaye Mediop va juca in sfarșit in elita dupa ce s-a remarcat sezon de sezon in ligile inferioare. Golgheterul Ripensiei la revenirea in Liga a II-a a semnat cu nou promovata Dunarea Calarași și va evolua sub comanda banațeanului Dan Alexa. Tehnicianul ”campioanei B-ului” și-a aratat intenția…

- Dunarea Calarași a promovat in prima liga și a inceput deja perioada de transferuri. Echipa lui Dan Alexa a obținut astazi semnatura lui Ndiaye Mediop, jucator dorit de Dinamo, FCSB și Viitorul. Primul jucator care a semnat cu Calarași este Ndiaye Mediop. Senegalezul de 26 de ani este golgeterul celor…

- Marian Dima Aparatorul central Bogdan Sandru – jucator din Baicoi, nascut in 1989, va reveni in Liga I, unde este penurie de jucatori prahoveni, odata cu promovarea echipei sale actuale, Dunarea Calarasi, in primul esalon! Sandru – care are deja 13 meciuri in primul esalon, pe cand evolua pentru Pandurii…

- Dunarea Calarasi a reușit o performanța uriașa, promovand pentru prima oara in istorie in Liga I cu cinci etape inaintea finalului acestui sezon in liga secunda. Cu tooate ca mai avea nevoie de cel putin un punct in meciul de acasa cu Ripensia Timisoara pentru a obtine promovarea matematica in Liga…

- ASU Politehnica nu a putut rasturna calculele care o dadeau victima pe terenul liderului. Cu mai multe absențe, inclusiv din staff-ul tehnic, ”Baieții in ghete” au fost invinși cu un sec 2-0 de Dunarea Calarași, scor inregistrat inca de la pauza. Singurul lucru pozitiv cu care raman timișorenii in urma…