- Analiza Termene.ro Termene.ro, platforma de business intelligence din Romania, care integreaza date analizate cu ajutorul inteligenței artificiale despre companii, a realizat o analiza complexa asupra evoluției mediului de business in 2022. Datele analizate au aratat ca, anul trecut, companiile romanești…

- Companiile romanesti s-au bucurat, anul trecut, de venituri si profituri fara precedent iar pentru 2023 se previzioneaza, in continuare, cresterea profiturilor si a profitabilitatii pe fondul reducerii semnificative a costurilor la energie, arata o analiza realizata de o platforma de business intelligence."Datele…

- Afacerile cu caminele de batrani au ajuns sa reprezinte unul dintre business-urile cu cel mai mare potențial din Romania. Pe fondul imbatranirii populației, in urmatorii ani ar putea sa iși tripleze cifra de afaceri, in contextul in care peste 1,7 milioane de romani, ,,decrețeii’’, vor ieși la pensie,…

- Pe masura ce lumea aspira sa devina digitala, integrand economiile și depașind granițele, China nu poate ramane la distanța. In fond, este a doua cea mai mare economie a lumii. Dar acțiunile Chinei in spațiul cibernetic arata cum intenționeaza sa urmeze o cale diferita in chiar procesul de digitalizare.…