Alin Radu, fostul director general al Suzuki Romania, devine antreprenor in industria frumusetii

Stiri pe aceeasi tema

- Imediat cum a ajuns ministrul al Comunicațiilor in cabinetul Tudose, Lucian Sova a numit-o pe Elena Petrașcu ca director general interimar al Companiei Naționale Poșta Romana, ea fiind pana atunci director juridic al companiei. Insa, prin instalarea cabinetului Dancila, Lucian Sova ajunge, la sfarșitul…

- De la 1 august 2018, Cristina Nicolescu va prelua functia de director general al Allianz-Tiriac Pensii Private, dupa ce, in ultimii noua ani, a coordonat Divizia de Investitii a Allianz-Tiriac Asigurari. Postul ramasese vacant dupa ce in urma cu cateva...

- Tranzactiile cu produse derivate ar putea reveni la bursa de la Bucuresti in contextul in care conducerea operatorului pietei de capital spera ca in 2020 Contrapartea Centrala, institutie fara de care tranzactiile cu instrumente derivate nu sunt posibile, sa devina functionala.

- Adrian Mutu va incasa un salariu lunar de 15.000 de euro, cu 6.000 de euro in plus fata de ce incasa la FC Voluntari si de cinci ori mai mult fata de perioada petrecuta ca director general la Dinamo. Adrian Mutu, PROCES la tribunal cu Alexandra Dinu. De la ce a plecat SCANDALUL In varsta…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica – IFT Iași face parte din reteaua de institute nationale de cercetare-dezvoltare coordonate de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica și Inovare, fiind cea mai importanta institutie de cercetare in domeniul fizicii din regiunea…

- Consiliul de Administratie al SNGN ROMGAZ SA, prin Hotararea nr. 29 14.06.2018, anunta numirea lui Adrian Constantin Volintiru, in functia de director general al SNGN ROMGAZ SA, pentru o perioada de patru luni.Din CV ul lui Adrian Volintiru reiese ca acesta a fost membru al Consiliul de Administratie…

- Noul director general provizoriu al Companiei Nationale Posta Romana este Mircea Tudosie, seful Oficiului Postal Municipiul (OPM) Bucuresti, a anuntat, vineri, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI).

- Razvan Gabriel Trandafir, la data presupuselor fapte director general interimar al Autoritatii Navale Romane, si Liviu Aurelian Cazan, fost director general al Autoritatii Navale Romane, au scapat de controlul judiciar. Decizia este definitiva si a fost luata ieri de judecatorii Curtii de Apel Constanta.…