- Presedintele interimar al PNL Timis Alin Nica a declarat ca vor urma masuri de sanctionare in filiala, chiar excluderi din partid, dupa scandalul de la conferinta de alegeri a PNLTimisoara. Nica a mai anuntat ca va face plangeri penale. „Am hotarat astazi sa amanam alegerile de la organizatia…

- Vicepresedintele PNL, deputatul Laurentiu Leoreanu, a anuntat, joi, ca va candida pentru functia de presedinte al filialei PNL Neamt si il va sustine pe Ludovic Orban pentru sefia partidului. Totodata, Leoreanu a precizat ca va candida si pentru presedintia organizatie PNL Roman, iar pe plan…

- Scrutinul a fost anulat sub semnatura lui Nelu Tataru, șeful PNL Vaslui.Acum, președintele PNL Barlad cere boicotarea ședinței de partid de maine, pe motiv ca a fost ales legal in funcția de președinte: are un document semnat de Ludovic Orban in acest sens.Conducerea PNL Barlad, desemnata la alegerile…

- Alina Gorghiu l-a criticat pe Ludovic Orban pentru scorul obținut la alegerile parlamentare. „Cițu, președinte PNL – singurul proiect corect! PNL a obținut la alegerile parlamentare doar 74 de mii de voturi in plus, comparativ cu anul 2016. Asta in condițiile victoriilor de la locale și europarlamentare…

- Dana Budeanu a facut miercuri seara, la Antena 3, o dezvaluire de dinainte cu cateva zile de alegerile locale, atunci cand Gabriela Firea avea cateva procenta in fața lui Nicușor Dan. "Marți, in ultima saptamana de dinainte de alegeri, socoteala de acasa nu a mai fost aia din Targ. Gabriela…

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat la RFI ca și-ar dori ca Florin Cițu sa candideze la președinția partidului, la Congresul din 25 septembrie. El considera ca actualul lider al formațiunii, Ludovic Orban, a furat startul. Florin Roman: ”Da, imi doresc sa existe competiție, imi doresc sa…

- Consiliul National al PNL se va reuni, in cel mai scurt timp posibil, pentru convocarea Congresului partidului, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. El a precizat ca in sedinta Biroului Executiv al PNL s-a discutat despre organizarea Congresului, prilej cu care a reiterat ca, atunci…

- Liberalii au discutat luni, în ședința Biroului Executiv, despre organizarea congresului pentru alegerea unei noi conduceri a partidului. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a propus liberalilor ca pe 15 septembrie sa fie data la care sa aiba loc alegerea conducerii, fapt care a creat proteste…