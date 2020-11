Știati ca…. Rapperul Nelly implineste o frumoasa varsta

Pe 14 septembrie 2004, Nelly lanseaza simultan doua albume: Sweat si Suit. In trecut obisnuia sa poarte un plasture lipit pe obraz in semn de protest fata de faptul ca fratele sau era in inchisoare.Cornell Iral Haynes, Jr. 2 noiembrie 1974, Austin SUA cunoscut sub numele de scena Nelly,… [citeste mai departe]