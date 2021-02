Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Adrian Zuckerman, aflat pe picior de plecare odata cu schimbarea de lideri de la Washington, a fost astazi la Timișoara, unde s-a intalnit și cu președintele Consiliului Județean Timiș. „Prezent la Timișoara, Ambasadorul SUA in Romania, E.S. Adrian…

- Antrenorul Dan Petrescu a ajuns, duminica, in Turcia, pentru a prelua conducerea tehnica a echipei Kayserispor, informeaza sabah.com.tr, potrivit news.ro. Venit de la Dubai, unde s-a aflat in vacanta, Petrescu a mers de la aeroportul din Kayseri (centrul Turciei) la complexul sportiv al echipei…

- Trei proiecte ale Consiliului Județean Timiș sunt in „pole position” in aceste zile, iar locuitorii acestei zone abia așteapta finalizarea lor. Președintele CJ Timiș spune ca se va pune capat, in anul 2021, lucrarilor la tronsonul Timișoara-Moșnița Noua (largire la patru benzi), șoseaua centura (drum…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, este propunerea PNL pentru funcția de premier, susțin surse de la varful partidului. ACTUALIZARE: Conducerea PNL a validat propunerea lui Florin Cițu pentru funcția de premier. La vot, a fost o singura abținere. In aceeași ședința, liberalii au decis sa il…

- Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a susținut in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE ca filiala a obținut un rezultat bun la alegerile parlamentare, avand cu un mandat mai mult decat USR PLUS, chiar daca a strans mai puține voturi, și ca atacurile la adresa sa nu sunt justificate. „Nu sunt…

- Dupa ce PNL a ocupat doar locul doi in preferințele electoralului la alegerile parlamentare in Timiș, cu 24,8%, dupa USR PLUS (29,2%), președintele PNL Lugoj, primarul Claudiu Buciu, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a lansat noi acuze la adresa lui Alin Nica, președintele interimar…

- Conducerea palestiniana este "optimista" in privinta sanselor unei resetari diplomatice cu SUA sub presedintele ales Joe Biden, a declarat joi ministrul de externe palestinian Riyad al-Malki, relateaza dpa. "Exista destule motive pentru noi sa reluam contactele cu noua administratie a SUA in momentul…

- Noul președinte al Consiliului Județean Timiș, liberalul Alin Nica, s-a intalnit cu rectorii celor patru universitați de stat din județ. Pe langa alte chestiuni legate de invațamantul superior, liberalul Nica a transmis ca iși va publica pe site-ul instituției pe care o conduce diplomele care ii certifica…