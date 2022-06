Stiri pe aceeasi tema

- Ce mai face Iulia Vantur. Revine in televiziune? In urma cu mai bine de 10 ani, Iulia Vantur era una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune de la noi din țara. A plecat insa in India in 2012, iar acolo a cunoscut succesul la Bollywood. Și-a indeplinit visul de a deveni un artist complet. Canta…

- Iulia Vantur, care are 41 de ani, se bucura de o cariera la Bollywood, sub indrumarea lui Salman Khan. Vedeta a surprins acum cu cel mai recent anunț: revine in televiziune. Iulia Vantur e stabilita de mulți ani in India. A reușit sa aiba o cariera de succes și acolo, e cantareața, urca pe scena și…

- Iulia Vantur și Salman Khan traiesc o frumoasa poveste de dragoste de aproape 10 ani. Fosta prezentatoare de la Pro Tv locuiește in India alaturi de actor, iar relația lor a fost una discreta pana acum, vedeta preferand sa nu vorbeasca prea mult despre asta. Intoarsa in Romania, pentru o perioada, Iulia…

- Stabilita in India unde traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Salman Khan, Iulia Vantur și-a propus sa vina cat mai des in Romania. Motivul? Vrea sa petreaca timp cu familia și prietenii. Intr-un interviu exclusiv pentru Impact.ro, fosta prezentatoare tv ne-a oferit detalii despre relația sa cu…

- Acum 10 ani de zile, Iulia Vantur s-a mutat in India, de dragul iubitului ei, Salman Khan. Timpul a trecut, iar frumoasa blondina și-a construit o adevarata cariera muzicala pe meleagurile de la Bollywood. Fosta prezentatoare de la PRO TV a ajuns milionara in euro. Ce avere impresionanta are. Cum a…

- Viața in India pare sa ii priasca Iuliei Vantur. Vedeta a declarat recent ca este implicata pana peste cap intr-un proiect de suflet care graviteaza in jurul iubitului sau, Salman Khan. Ce face Iulia Vantur in India. Vedeta a marturisit care e proiectul la care lucreaza de luni bune Frumoasa blonda…

- Iulia Vantur a anunțat care e proiectul mareț la care lucreaza acum. Pentru playtech.ro , vedeta a dezvaluit ca personajul principal al acestuia e Salman Khan, barbatul celebru la Bollywood cu care ea se iubește de ani de zile. Iulia Vantur e stabilita de mulți ani in India. A reușit sa aiba o cariera…

- Iulia Vantur a petrecut Paștele in Romania, iar acum se pare ca nu se grabește sa se intoarca in India. Celebra fosta prezentatoare de televiziune a marturisit ca nu se va mai intoarce momentan la Salman Khan care a ramas sa o aștepte dupa vizita ei lunga acasa. ,,Ai grija ce spui”, i-a spus Iulia […]…