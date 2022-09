Stiri pe aceeasi tema

- Chiftelele sunt printre cele mai celebre preparate din Romania, fiind pe gustul multor persoane. Din acest motiv, exista și multe rețete, iar aproape toate conțin paine, ceea ce face ca acesta sa fie unul dintre ingredientele principale. Insa, lucrurile nu stau deloc așa. Pentru un gust mai savuros,…

- Alimentul de baza de pe masa romanilor ascunde o multime de riscuri pentru sanatate, atrage atentia un cunoscut medic de la noi. Painea alba, caci despre ea este vorba, poate fi un real pericol pentru sanatate. Ideal e sa alegem painea integrala, spune medicul Virgiliu Stroescu, potrivit gandul.ro.…

- Nu trebuie sa mai pui paine in chiftele pentru ca ele sa fie pufoase și suculente. Gospodinele pricepute știu acest truc de la bunici, dar exista alte metode de a prepara aceasta rețeta fara prea multe calorii in plus. Bucatarii folosesc alte ingrediente ca sa inlocuiasca miezul de paine care de regula…

- Cu toții consumam sare, deoarece ea ne ajuta sa dam gust mancarii și, pe deasupra, este și benefica pentru organism. Ei bine, daca nu iți place sarea, afla ca o poți inlocui foarte ușor cu altceva.

- O parte din sistemul de control de securitate s-a defectat azi noapte și din acest motiv procesarea pasagerilor care au decolat in aceasta dimineața de pe Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” a fost realizata in regim de avarie printr-un singur punct de control. „O echipa tehnica a lucrat…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au cerut sprijinul mascaților din Constanța pentru un control amplu la un operator economic din Costinești, care avea mai multe puncte de lucru. A ieșit la iveala ca acesta avea tone de carne expirata, a spus, intr-o intervenție in direct la Digi24, președintele…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) a cerut Rusiei și Ucrainei sa permita urgent experților ONU sa viziteze complexul nuclear Zaporojia, pentru a stabiliza situația și a evita un accident nuclear.

- Painea ramane cel mai consumat produs de panificație in randul romanilor, conform unui studiu al Reveal Marketing Research. Franzela (42%), alaturi de painea feliata/ambalata (41%) și painea alba (39%) sunt cele mai populare produse de panificație incluse in dieta zilnica a romanilor. Acestea sunt și…