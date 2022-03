Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii romani care nu fac dovada ca locuiesc efectiv la adresa din buletin, prin verificarile facute de polițiști, raman fara acte de identitate, potrivit unui proiect de act normativ elaborat de Ministerul Afacerilor Interne. Totodata, se interzice inscrierea la aceeași adresa a mai mult de 10 persoane,…

- Statul roman a gasit solutia prin care sa mai tempereze din avantul pe care distribuitorii de energie si gaze si l-au luat. Consiliul Concurentei analizeaza daca preturile mari din aceasta perioada sunt corecte si daca este necesara supraimpozitarea furnizorilor pentru ca banii sa fie folositi la compensarea…

- A doua alarma cu bomba, la Timisoara, in decurs de o ora. Dupa ce au verificat Liceul Catolic, ajungand la concluzia ca alerta este falsa, autoritatile au fost anuntate ca si la Iulius Mall a fost amplasata o bomba.

- Intr-un raspuns pentru Libertatea, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a precizat ca in prezent urmarirea penala in cazul asasinatului comis in mai 2021 se face in rem, adica inca nu este nici o persoana pusa sub acuzare in acest dosar. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat…

- Emailul prin care poliția a fost anunțata ca o bomba a fost plasata intr-un mare centru comercial din București a stat necitit aproape zece ore. Mesajul a fost trimis la miezul nopții, insa a fost deschis de un polițist abia la ora 10 dimineața, scrie digi24.ro.

- Lorenzo Insigne (30 de ani) iși ia ramas bun in vara de la Napoli dupa un deceniu neintrerupt. Capitanul pleaca liber și va semna un contract pe 5 ani cu un salariu de 9,5 milioane de euro. Napoli nu l-a convins pe Lorenzo Insigne sa prelungeasca. Liber la finele acestui sezon, capitanul azzurro a cedat…

- Nutriționiștii ne avertizeaza cu privire la preparatele tradiționale pe care le consumam de Craciun. Multe dintre ele sunt destul de nesanatoase și pline de grasimi, așa ca ar trebui doar sa gustam cate un pic din toate, fara sa ne saturam. Ușor de spus, greu de facut, mai ales cu mese pline de cozonaci,…

- Expresia dialectala „pan de Toni”, vine de la painea lui Toni, seful bucatar de la curte. De asemenea, intr-un dicționar milanez-italian, aparut in secolul al XVII-lea, panettone este definit ca un desert facut din faina, drojdie, oua, zahar și stafide decorat cu migdalePe cat este de bun panettone…