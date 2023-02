Stiri pe aceeasi tema

- Pretul laptelui in magazine urmeaza sa scada, dupa ce vanzarile s-au prabusit.

- Pretul laptelui in magazine urmeaza sa scada cu pana la 25%, a anuntat patronatul din industrie, argumentand ca furnizorii au redus preturile pentru hipermarketuri, dupa ce vanzarile s-au prabusit din cauza scumpirilor.In acelasi timp, fermierii fac un apel disperat la autoritati sa opreasca importurile…

- Explicația specialișilor este ca perioada prelungita de temperaturi ridicate a fost unul din principalele motive ale acestei scaderi. Chiar daca un val de frig este prognozat pentru aceasta saptamana in Europa, este foarte posibil sa fie unul scurt si insuficient de puternic pentru a reduce stocurile…

- Prețul gazelor naturale in Europa au scazut la cel mai scazut nivel din 2021, in condițiile in care temperaturile blande reduc cererea pentru incalzire, iar condițiile de viscol au redus utilizarea combustibilului in producția de energie, relateaza Bloomberg. Contractele futures de referința au scazut…

- Celebrul designer, devenit in timp și analist politic, Dana Budeanu afirma cu tarie ca Putin este pentru ea omul anului. „Pentru mine omul anului este Putin. Nu in sensul ca il susțin in ceea ce se intampla in Ucraina. Nu in sensul asta. Pentru ca lumea se va schimba. Este omul anului pentru ceea ce…

- Industria germana a carnii trage un serios semnal de alarma: carnea de porc nu doar ca va fi mai scumpa, ci ar urma sa și dispara de pe rafturile magazinelor in urmatoarele luni, din cauza reducerii efectivelor de animale. Avertismentul se adreseaza, in primul rand, consumatorilor din Germania, unul…