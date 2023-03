Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare boxer Rudel Obreja a fost eliberat din inchisoare din cauza problemelor de sanatate. Acesta executa o pedeapsa de 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul ”Gala Bute”, dar a fost eliberat din cauza faptului ca suferea de cancer pancreatic.Obreja a cerut instanței eliberarea pentru…

- Oamenii de știința au readus la viața un „virus „zombie” care a petrecut 48.500 de ani inghețat in permafrost, potrivit CNN.„Vedem urmele multor, multor altor virusuri. Deci știm ca sunt acolo”, spune un cercetator. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat din SUA a capatat un „accent irlandez incontrolabil” dupa ce a fost diagnosticat cu cancer de prostata, deși nu vizitase Irlanda in viața lui. Barbatul din Carolina de Nord a facut probabil sindromul „accentului strain” (SAC), arata un studiu publicat de British Medical Journal, potrivit BBC.

- Deși datele eurpene arata ca alimentele din Romania sunt cu 34% mai ieftine decat media UE, in ultimul an buzunarul romanilor au resimțit scumpiri masive la toate produsele de baza,d e la ulei, zahar, faina și pana la cartofi. Toate aceste scumpiri, scapate din mana de guvernanți, din pacate s-au resimțit…

- Schioarea italiana Elena Fanchini, vicecampioana mondiala la coborare in 2005, a incetat din viata in urma unui cancer la doar 37 de ani, a anuntat, miercuri, Federatia italiana de schi alpin (FISI), citata de AFP, potrivit Agerpres.Specialista in disciplinele de viteza, ea suferea de cancer din 2018…

- Zeci de mii de romani diagnosticați cu afecțiuni oncologice sunt supuși de statul roman la un chin care le face boala și mai infricoșatoare: lipsa medicamentelor. Tratamente vitale, care ii țin in viața, nu se gasesc nici in spitale, nici in farmacii. Medicii spun ca pericolul uriaș - starea de sanatate…

- Mircea Geoana aduce clarificari in privința starii sale de sanatate, dupa ce in spațiul public au aparut discuții legate despre acest lucru, mai cu seama ca secretarul general NATO nu mai are par. Chiar Puterea.ro a dezvaluit in exclusivitate ca Mircea Geoana sufera de cancer, informație nici confirmata,…

- Un nou studiu, publicat in Journal of Allergy and Clinical Immunology, arata ca prezența unui caine in timpul sarcinii și in primul an de viața al bebelușului are un efect protector, in sensul ca reduce riscul de eczema al copilului la varsta de doi ani. Autorii studiului au selectat 789 de copii cu…