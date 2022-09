Stiri pe aceeasi tema

- Avem o țara agricola, dar ducem lipsa de idei, strategii in comerțul alimentelor. Mai mult, deși producem destule legume, fructe și cereale, importam la prețuri și de 10 ori mai mari. Nu departe exemplul painii sau al cartofului, care au inregistrat scumpiri majore fața de anul trecut. De cealalta parte,…

- Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,64% in luna august a acestui an fata de august 2021, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica. In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de…

- Premierul in funcție al Marii Britanii, Boris Johnson,anunța ca facturile la energie vor fi „amețitoare” la iarna, potrivit Sky News. El a spus ca deja costul incalzirii este „inspaimantator” pentru unii. Premierul demisionar l-a acuzat pe Vladimir Putin pentru agravarea crizei, in The Mail on Sunday.…

- Organizațiile britanice au fost indemnate sa iși consolideze apararea cibernetica din cauza „amenințarii majore” generate de razboiul din Ucraina, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- McDonald's a majorat pretul cheeseburger-ului sau pentru prima data in mai bine de 14 ani, din cauza presiunilor tot mai mari ale costurilor.Lantul de fast-food a spus ca restaurantele sale din Marea Britanie vor adauga intre 60 de bani (10p) si 1,20 lei (20p) la o serie de articole.Pretul…

- Industria constructiilor inregistreaza semnale pozitive dupa ce de aproximativ o lunas pretul fierului a inceput sa scada, iar producatorii de materiale se asteapta ca trendul sa continue, fierul fiind cel care da tonul pe aceasta piata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Șase avioane de lupta britanice fac antrenamente comune cu aeronave din Finlanda și Suedia, relateaza BBC . Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a spus ca exercițiile, facute la solicitarea celor doua țari, subliniaza angajamentul Regatului Unit de a consolida capacitațile de aparare colectiva.…