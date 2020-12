Alimentele INTERZISE de Crăciun. Avertisment de la Protecția Consumatorului: Arată bine dar ne pot îmbolnăvi Asociația privind Protecția Consumatorilor INFOCONS atrage atenția asupra pericolelor la care ne expunem daca exageram și mancam mult la masa de craciun. „La 100g de mancare[1] putem ajunge chiar și la 167 de E-uri (aditivi alimentari), 31g de sare (15.5 plicuri de sare) și 71g de zahar (14 plicuri de zahar)!. Cantitatea de sare recomandata de catre Organizația Mondiala a Sanatații este de 5 grame/zi. In acest context, putem observa ca la o singura masa putem regasi aproape intreaga cantitate recomandata pentru toata ziua sau chiar o putem depași. Fiecare consumator pune pe masa cu ocazia sarbatorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

