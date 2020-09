Alimentele congelate pot răspândi coronavirusul, arată o echipă de cercetători O echipa de biologi din Singapore a confirmat, in urma realizarii unui experiment, ca focarele inexplicabile de infecție cu noul coronavirus din China, Vietnam și alte țari din regiunea Asia – Pacific, ar fi putut fi cauzate de alimente congelate contaminate. Rezultatele experimentelor lor au fost publicate de biblioteca științifica electronica bioRxiv, informeaza Rador . Alimentele congelate pot raspandi coronavirusul, arata o echipa de cercetatori „Experimentele au demonstrat ca particule ale noului coronavirus (SARS-CoV-2) pot supraviețui la temperaturi și perioade asociate de obicei cu transportul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut mai bine de șase luni de la primul caz de coronavirus confirmat in Romania. Pe data de 26 februarie 2020 a fost depistat cu Covid-19 un tanar de 20 de ani din Gorj, care intrase in contact cu un barbat din Italia, la randul sau infectat. In prezent, suntem foarte aproape de a inregistra 100.000…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) anunța ca tot mai aproape de a dezvalui de unde provine, de fapt, coronavirusul. Mai mulți reprezentanți au mers in China, in Wuhan, in incecarea de a identifica originile Covid-19.

- Fiecare tip ar fi caracterizat de un set de simptome. Cele sase tipuri sunt corelate cu niveluri de gravitate ale infectiei, dar si cu probabilitatea ca un pacient sa aiba nevoie de ajutor pentru respiratie – oxigen sau ventilator – daca este spitalizat, arata studiul cercetatorilor King’s College…

- Ma Jianguo a fost gasit vinovat de uciderea a doi voluntari care asigurau triajul si supravegherea la intrarea intr-un sat chinez, pe 6 februarie, in plina perioada de carantina. Potrivit presei chineze, acesta se afla intr-o masina cu mai multi oameni, in momentul in care a izbucnit un scandal…

- Dupa omologii lor italieni și spanioli, specialiștii britanici au facut o descoperire care pune intr-o alta lumina tot ce știam pana acum despre infecția cu SARS-CoV-2. Experții de la Universitatea Oxford au colectat dovezi care indica faptul ca noul coronavirus a trait printre noi ani buni, dar…

- La sase luni de la izbucnirea pandemiei, oamenii de stiinta inca incearca sa afle o serie de specificitati ale coronavirusului si ale bolii pe care o provoaca, pentru a raspunde la o serie de intrebari privind imunitatea si rolul factorilor genetici, noteaza revista Nature, preluata de Hotnews. La sfarsitul…

- Oamenii de știința din China au descoperit inca din 2013 urmele unui virus asemanator cu cel care provoaca Covid-19. Acestea sunt concluziile unei anchete realizate de The Times. Totul ar fi pornit de la o mina din sud-vestul Chinei, infestata cu lilieci și șobolani. Șase mineri de aici s-au imbolnavit…

- Rezultatele recente indica faptul ca noul coronavirus a fost depistat inainte sa apara primul caz in decembrie in China. Deși Covid-19 duce la o boala respiratorie, s-a dovedit ca mari cantitați din genomul coronavirus se afla in materiile fecale care ajung ulterior in apele uzate. Experții…