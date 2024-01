Alimentele anti-foame care ajută la slăbit. Nutriționist: „Ca să ne păcălim instinctele trebuie să fim isteți!” Ideal este sa alegem alimente cu multe fibre și proteine pentru a fi satui pe o perioada mai mare de timp. Iar acestea sunt utile și daca vrem sa slabim.Alimentele cu multe grasimi, sare sau zahar, dar și cele procesate ne ofera o senzație de sațietate foarte scurta.„Ca sa ne pacalim instinctele trebuie sa fim isteți și sa alegem alimentele cu putere sațiogena crescuta, care ne satura cu puține calorii. Senzația de sațietate apare la 2 categorii de nutrienți: fibrele care au volum mare și dau efect de stomac plin și proteinele care sunt greu de digerat/metabolizat.La cealalta extrema sunt alimentele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

