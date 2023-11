Alimente care previn formarea calculilor renali Sunt studii care susțin ca o persoana din zece va face, de-a lungul vieții, calculi urinari și se va confrunta cu recidive, in cele mai multe dintre cazuri. Iata trei alimente recomandate pentru a reduce aceste riscuri. Apa. Se recomanda sa beți 1,5-2 litri de apa zilnic pentru a dilua urina și a evita ca mineralele sa se concentreze și sa cristalizeze. Pentru a ști daca am baut suficienta apa, observați culoarea urinei. Daca este limpede este semn ca v-ați hidratat corespunzator. Portocale și lamai. Aceste citrice au avantajul ca sunt bogate in apa și conțin citrat, substanța care reduce aciditatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

