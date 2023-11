Sanatatea mentala este un aspect esențial al vieții noastre, iar alimentația joaca un rol mai important decat am putea crede inițial. In acest articol, vom explora cum dieta și obiceiurile alimentare influențeaza starea noastra psihica și emoționala. Impactul alimentației asupra sanatații mentale Alimentele pe care le consumam nu doar ca ne furnizeaza energia necesara, dar pot afecta și modul in care ne simțim. Studiile au aratat ca exista o legatura directa intre dieta noastra și sanatatea mentala . Nutrienții și starea de spirit Nutrienții precum acizii grași Omega-3, vitaminele B, fierul și…