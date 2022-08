Alienware AW2523HF este un monitor cu refresh rate de 360 Hz şi sistem de iluminare LED Dell a lansat un nou monitor de gaming Alienware, pe numele sau Alienware AW2523HF. Vine cu finisaj anti glare, retroiluminare LED si poate mai important de atat, refresh rate de 360 Hz. Asta il face automat ideal pentru gaming-ul competitiv. Alienware AW2523F este un monitor cu panou Fast IPS de 24.5 inch. Pentru a reduce reflexiile la gaming, Dell a tratat anti glare panoul. In plus retroiluminarea e pe baza de LED. Refresh rate-ul de 360 de Hz se va aplica printr-o conexiune DisplayPort 1.4. Altfel prin HDMI 2.0 e limitat la 255 Hz. Acest display Alienware nu are conectori HDMI 2.1, deci nu… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alienware tocmai a prezentat doua monitoare de gaming cu design slim, refresh rate competitiv si… suport pentru casti. E vorba despre un model de 25 inch numit Alienware AW1523HF si unul de 27 inch, AW2723DF, despre care avem detalii mai jos. Versiunea de 25 inch vine cu refresh rate variabil de 360…

- Acum poți cumpara cea mai noua ediție din colecția de stilouri “Placerea de a scrie” doar de pe colecții.libertatea.ro sau de la chioșcurile de difuzare a presei. Sunlight este numarul 12 din totalul de 40 de instrumente de scris. Fiecare ediție din aceasta colecție apare la doua saptamani. Impreuna…

- AOC a dezvaluit un nou monitor 4K de gaming, unul cu diagonala de 28 inch, AOC Gaming U28G2XU2. Acesta vine cu refresh rate de 144 Hz si timp de raspuns de 1 ms, fiind ideal pentru gaming-ul competitiv si nu numai. Avem toate detaliile mai jos. Acel timp de raspuns de 1 ms este GtG, iar AOC Gaming U28G2XU2…

- Pe biroul meu a poposit de curand un nou monitor de gaming de la BenQ, MOBIUZ EX2710Q, pentru acele mici momente in care simți ca ai nevoie de o pauza in timpul programului, precum și pentru momentele de dupa program, cand poți porni FIFA in voie. Sub pretextul ca trebuie sa il testez, am conectat așadar…

- Atenție! Arderea de deșeuri, substanțe sau obiecte poate fi pedepsita cu inchisoarea de pana la cinci ani! La data de 28 iunie a.c., ora 19.38, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe raza satului Coroteni are loc un incendiu. Polițiștii…

- Sony ne-a obisnuit sa anunte telefoane Xperia si casti in ultima vreme, ocazional oferind si detalii despre segmentul de gaming. Acum pe 29 iunie ne surprinde placut cu casti de gaming si un monitor, care sunt gandite pentru gamerii de pe PS5 , dar nu doar atat… Sony isi intoarce tot mai mult fata spre…

- AGON by AOC prezinta AGON PRO AG344UXM, un monitor ultrawide de 34″ (86,4 cm) cu specificații de top: iluminare de fundal MiniLED cu 1152 de zone cu iluminare dinamica, certificare VESA DisplayHDR 1000, rata de reimprospatare de 170 Hz, timp de raspuns GtG de 1 ms și rezoluție UWQHD ridicata de 3440×1440.…

- Samsung continua sa extinda seria de monitoare de gaming Odyssey odata cu lansarea modelului Neo G8. Acesta este o raritate: primul monitor 4K cu refresh rate de 240 Hz, iar acum el primeste o lansare globala. Vine cu o diagonala de 32 inch si design curbat. Odyssey Neo G8 este un monitor de 32 inch,…