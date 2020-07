Alianta Pentru Turism afirma ca industria ospitalitații nu va rezista unor noi restrictii și peste 400.000 de angajati vor intra in somaj Industria ospitalitatii din Romania, responsabila pentru 5,6% din PIB-ul Romaniei, nu isi va reveni in situatia in care autoritatile vor reimpune restrictiile, afirma Alianta Pentru Turism, intr-o scrisoare deschisa adresata Guvernului Romaniei. Alianța consideră că autoritățile ar trebui să facă mai multe controale, acolo unde sunt indicii sau reclamaţii care conduc la încălcări ale legii, însă…