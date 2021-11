Stiri pe aceeasi tema

- AstraZeneca poate fi salvarea romanilor. Dupa ce, in primavara, romanii dar nu numai au ocolit vaccinurile AZ din cauza unor posibile reacții adverse, compania anglo-suedeza acum spera sa-și ia revanșa. AstraZeneca a creat primul medicament cu anticorpi care poate sa ofere o protecție suplimentara de…

- In aproximativ doua saptamani, in Romania va ajunge un lot de molecule de anticorpi monoclonali avizați de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA). Agenția a avizat pana in prezent cinci astfel de molecule. Medicul Virgil Musta explica utilitatea anticorpilor. Aceștia pot fi folosiți pentru prevenirea…

- Persoanele vaccinate in alte tari cu seruri anti-COVID care nu sunt recunoscute in Romania, gen Sinovac, Sinopharm, Sputnik, se pot revaccina, la cerere, in Romania cu vaccinurile agreate la nivel european dupa minimum 30 de zile de la completarea schemei pe care au efectuat-o cu acele tipuri de vaccinuri,…

- Tratamentul Regeneron „va ajunge luna viitoare in spitalele din Romania” Realizator: Tot mai mulți români aleg sa se imunizeze pe fondul creșterii îngrijoratoare a numarului de cazuri de coronavirus. Potrivit celui mai recent bilanț, aproximativ 17.000 de persoane au primit prima doza…

- Crestere abrupta a numarului de cazuri de COVID-19 in Romania Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI: Numarul cazurilor de COVID si al deceselor asociate, înregistrate într-o singura zi, a crescut abrupt în România,…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a dat unda verde pentru administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID. Oficialii EMA spun ca statele membre ale Uniunii Europene pot incepe, daca doresc, administrarea celei de-a treia doze de vaccin. Recomandarea se refera la vaccinul impotriva COVID-19…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca in luna octombrie ar putea incepe, in Romania, vaccinarea cu trei doze de ser a persoanelor imunodeprimate (post-transplant, cu afectiuni oncologice sau cu alte conditii de imunodepresie), respectiv administrarea…

