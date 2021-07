Organizatia Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC), o alianta militara condusa de Rusia in cadrul CSI (Comunitatea Statelor Independente), a trimis marti un grup operativ la frontiera tadjiko-afgana in contextul agravarii situatiei din Afganistan, unde talibanii au avansat spre regiunile de la frontiera cu aceasta fosta republica sovietica din Asia Centrala, relateaza agentiile de presa EFE si Interfax.



"La 6 iulie, un grup operativ condus de seful Statului Major interarme al OTSC, general-colonelul Anatoli Sidorov, a sosit in Tadjikistan", a informat serviciul de presa al organizatiei,…