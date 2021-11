Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava anunța ca, in ședința de joi, 4 noiembrie, Consiliul de Administrație a hotarat revenirea la desfașurarea activitaților didactice din cadrul USV in regim fața-in-fața integral, incepand de luni, 8 noiembrie. 0 noua decizie privind modalitatea de desfașurare a…

- Vineri, 22 octombrie 2021, Alianta Franceza din Suceava a primit vizita membrilor Asociatiei Laval Suceava: Francoise Marchand (presedinte), Yves Cuvellier (vicepresedinte), Marcel Thomas (trezorier), Daniel Marchand, Annick Planchard Cuvellier, Claudine Thomas. Scopul acestei vizite a fost de a reconfirma…

- Gata! S-a dus! Fosta autogara TASA din centrul municipiului Suceava a fost daramata. A devenit un morman de moloz. Lucrarile de demolare continua in ritm accelerat pentru ca in zona sa fie construit Ansamblul Rezidențial ”Ștefan cel Mare”. Autogara TASA s-a mutat de luni, 4 octombrie, pe strada Traian…

- Facultatea de Inginerie Alimentara din Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a marcat astazi, 14 octombrie, in avans, Ziua Mondiala a Alimentației. Potrivit unui comunicat al USV, cu aceasta ocazie, profesorul universitar doctor Vania Atudorei a susținut o prelegere despre microorganismele utile și…

- Autogara din centrul Sucevei care aparține societații TASA Invest se muta din 4 octombrie pe strada Traian Vuia, nr.7. Anunțul a fost postat deja pe fațada cladirii din centru. Consiliul Local al municipiului Suceava și-a dat acordul de principiu pentru mutarea autogarii in noua locație in ședința…

- Centrul de vaccinare Drive Thru de la Shopping City se inchide de la 1 octombrie și se redeschide cel de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”. Anunțul a fost facut de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care a precizat ca a inaintat astazi dimineața o solicitare in acest sens catre Direcția…

- Centrul de vaccinare de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava ar pute fi redeschis in octombrie, a anunțat primarul Ion Lungu. El a spus ca a discutat acest aspect cu cei de la Direcția de Sanatate Publica. Activitate centrului a fost suspendata in vara din lipsa de clienți. In prezent funcționeaza…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat ca a finalizat un proiect in valoare de 9,3 milioane de lei, denumit „Analiza interrelației dintre microbiota intestinala și gazda cu aplicații in prevenția și controlul diabetului de tip 2” – microDIAB. Proiectul a demarat in septembrie 2016 și…