Algeria: Președinția a anunțat componența noului Guvern Presedintele algerian Abdelmadjid Tebboune a numit joi seara, la exact doua saptamâni de la preluarea functiei, un guvern format din 39 de membri, a anuntat purtatorul de cuvânt al administratiei prezidentiale, care a prezentat componenta executivului la televiziunea nationala, informeaza AFP, potrivit Agerpres.



Este pentru prima oara când guvernul algerian este anuntat în direct de la sediul presedintiei de catre unul din oficialii sai si nu printr-un comunicat oficial.



Pe 28 decembrie, presedintele Tebboune l-a numit în functia de premier pe Abdelaziz… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele algerian Abdelmadjid Tebboune a numit joi seara, la exact doua saptamani de la preluarea functiei, un guvern format din 39 de membri, a anuntat purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale, care a prezentat componenta executivului la televiziunea nationala, informeaza AFP. Este…

- Noul presedinte algerian Abdelmadjid Tebboune l-a numit sambata pe Abdelaziz Djerad in functia de prim-ministru, a anuntat televiziunea publica, citand un comunicat al presedintiei de la Alger, transmite AFP. Abdelaziz Djerad, in varsta de 65 de ani, profesor universitar cu doctorat in…

- Seful Statului Major al armatei algeriene, generalul Ahmed Gaid Salah, a murit luni in urma unei crize cardiace, la varsta de 79 de ani, a anuntat presedintia intr-un comunciat difuzat de agentia oficiala de presa APS, relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.Generalul Ahmed Gaid Salah a supervizat…

- Salah a fost considerat un instrument in demisia fostului presedinte Abdelaziz Bouteflika, in aprilie, adaugand presiune asupra fostului lider algerian dupa protestele in masa din aceasta tara.In lunile care au urmat, Salah a sfidat cererile protestatarilor de a demisiona si a sustinut…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a validat, joi, rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. In urma scrutinului, Klaus Iohannis a obtinut un nou mandat la Cotroceni. Hotararea CCR a fost citita de presedintele Curtii, Valer Dorneanu, intr-o…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat duminica, dupa centralizarea voturilor de catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), ca rezultatul obtinut in judet demonstreaza ca vrancenii au incredere in presedintele Klaus Iohannis. "Rezultatul obtinut de candidatul…

- In aprilie, presedintele Abdelaziz Bouteflika a fost fortat sa demisioneze la presiunile protestelor stradale si a armatei influente. De atunci, demonstratiile au continuat in aceasta tara din nordul Africii, pentru a cere plecarea altor oficiali ai regimului Bouteflika si o schimbare radicala a…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut primarilor liberali sa bata orice record la alegerile prezidențiale și sa caștige cu un scor zdrobitor.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project ”Știu ca in ultimii 3…