- Social democratii din Timis s au reunit astazi, 26 decembrie, in sedinta Comitetului Executiv, in cadrul careia au fost luate mai multe decizii, dupa ce Calin Dobra a demisionat din functia de presedinte al PSD Timis. In locul lui Dobra, la conducerea partidului a fost numit deputatul Alfred Simionis.…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit pe Ion Munteanu in functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". Potrivit unei decizii a premierului, publicata marti in Monitorul Oficial, Ion Munteanu a fost numit in functia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat,…

- Ioan Petru Caprariu a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii, in locul acestuia fiind numit Laurentiu Tent, scrie agerpres.ro. Potrivit unei decizii a premierului publicate luni in Monitorul Oficial, Ioan Petru Caprariu a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale…

- A fost circ in toata regula la PSD, aseara, unde Viorica Dancila a demisionat din funcția de președinte al PSD. Locul ei a fost luat de Marcel Ciolacu, insa scenariul nu a fost nici pe departe unul simplu. Eugen Teodorovici a refuzat sa demisioneze din funcția de președinte executiv al PSD și a explodat…

- Nicolae Turdean a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata, vineri, in...

- Adrian Oros, ministrul Agriculturii, este parlamentar PNL si profesor universitar, doctor in medicina veterinara. In varsta de 54 de ani, acesta este deputat de Cluj, profesor universitar doctor in medicina veterinara la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj. In 2014, ANI…

- Federația Naționala PRO AGRO a transmis o scrisoare de susținere a lui Emil Dumitru pentru funcția de ministru al agriculturii. Scrisoarea este semnata de actualul președinte al PRO AGRO, Ionel Arion, iar in document se aduc argumente care denota avantajele instalarii unui fermier la conducerea ministerului…