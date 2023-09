Algele otrăvitoare închid popularul lac german Rotter Algele otravitoare au inchis popularul lac german Rotter, pe fondul temperaturilor ridicate de la inceputul toamnei. Autoritațile germane au inchis lacul Rotter pentru inotatori din cauza algelor otravitoare albastre-verzi care au aparut pe fondul temperaturilor de la sfarșitul verii, in jur de 86 de grade Fahrenheit (30 de grade Celsius), conform Reuters. Algele otravitoare albastre-verzi […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

