- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat, sambata, ca pana la finalul lunii septembrie va fi adoptata legea pensiilor speciale in noua forma, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala. „Decizia Curtii Constitutionale nu e atat de vehementa, ne lasa o portita,…

- Se fac jocuri de culise pentru alegerile din 2024. PNL și PSD ar vrea sa caștige tot cu o noua coaliție intitulata Blocul democratic, potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS. Negocierile sunt extrem de dure, mai ales in contextul in care mai mulți liberali sunt revoltați și spun ca alianța…

- Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a inițiat doua proiecte de lege care vor schimba radical situația in Romania. Legile instituie interdicția de a fi vandute bauturi energizante sau dispozitive electronice cu tutun incalzit catre minori. Centrele comerciale nu vor mai avea…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat,marti, un proiect de lege care aduce modificari Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, in sensul in care inaspreste normele referitoare la disciplina parlamentaraDiana Șoșoaca a facut declarații impotriva modificarii regulamentului:„Ceea…

- Senatorul Diana Șoșoaca susține ca modificarile la regulament privitoare la sancționarea parlamentarilor care provoaca scandal reprezinta ”abolirea libertații de exprimare in Romania”. Șoșoaca a spus ca ea a fost cea agresata in Parlament, iar in replica, președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis,…

- Alfred Simonis, presedintele interimar al Camerei Deputatilor, a declarat despre comportamentul Dianei Sosoaca in plenul reunit ca a dormit foarte greu in ultimele nopti, cu parcursul lui Prigojin. si a refulat, altfel nu isi explica aceasta isterie. Simonis a ținut sa precizeze totodata ca senatoarea…