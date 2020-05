Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, sustine ca PNL-istii locali vor sa transforme Spitalul Judetean Timisoara intr-unul regional. Prin aceasta manevra se va pune cruce investitiei intr-un nou spital regional in Capitala Banatului, afirma deputatul PSD. “Conducerea liberala a Spitalului Judetean din Timisoara ne intinde o capcana in care este obligatoriu sa nu cadem, daca ținem ... The post Alfred Simonis alerteaza: PNL Timis nu mai vrea spital regional in Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .