Stiri pe aceeasi tema

- Mario Fresh a dat tot din casa. Ce ii face iubita lui Alexia Eram de peste 3 ani de zile. Artistul abia acum a spus adevarul, in cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”. Cum reacționeaza fiica Andreei Esca in momentul in care partenerul ei este curtat de alte domnișoare. Cum il terorizeaza Alexia…

- Mario Fresh, in varsta de 22 de ani si Alexia, in varsta de 20 de ani, formeaza de mai mulți ani un cuplu și se ințeleg mai bine ca niciodata. Recent, cei doi s-au fotografiat impreuna in pat și au publicat totul pe Instagram. Mai mult, artistul a facut și o dezvaluire, din relația lui cu fiica Andreei…

- In cei peste 4 ani de relație, Alexia Eram a avut grija sa-l antreneze bine pe Mario Fresh. Acum, cantarețul pare a fi fotograful profesionist de care iubita lui are nevoie atunci cand iese in oraș. Daca nu ii iese cu muzica, se poate reprofila oricand. Din imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro…

- Alexia Eram, fata Andreei Esca, a venit astazi ”La Maruța”, insoțita de iubitul Mario Fresh, pentru a participa la un joc de compatibilitate care-l vizeaza pe partener. Cu aceasta ocazie, cei doi au marturisit ca sunt mari fani ai concursului ”Survivor Romania” și au devoalat și care sunt cele doua…

- Iulia Albu a schimbat puțin personajele pe care le discuta in mod normal la emisiunea „La Maruța” și a comentat copiii vedetelor la „marțea neagra”. Ce a spus despre fiul lui Ștefan Banica Jr și despre fiica Andreei Esca? Iulia Albu, detalii despre copiii vedetelor. Ce a spus despre Radu Ștefan Banica…

- Nu trece o zi fara ca Alexia Eram sa nu-și lase fanii din mediul online cu gurile cascate! De aceasta data, iubita lui Mario Fresh a reușit sa le capteze toata atenția internauților prin niște declarații surprinzatoare legate de copii. Este sau nu pregatita fiica Andreei Esca sa devina mama?

- Alexia Eram este tanara diva din showbiz care nu are nici macar o apariție in care sa nu fie ca scoasa din cutie. Insa, acest lucru s-a intamplat pana acum, caci plecata fiind in Maldive, acolo unde se bucura de plajele insorite alaturi de prietenele sale, vedeta a dat uitarii produselor de machiaj…

- Una dintre fiicele lui Gheorghe Moroșan, barbatul ce a sechestrat și ucis doi muncitori, spune ca a sunat la poliție pentru a aplana situația. Cu toate acestea, nimeni nu i-a raspuns. Fata susține ca autoritațile i-au inchis imediat telefonul atunci cand a spus cine este. Fiica criminalului, noi marturisiri…