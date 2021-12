Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Caruțașu a fost desemnata pentru al doilea an consecutiv cea mai buna voleibalista a Romaniei, dar vrea sa ia o masura radicala. Legitimata la Galasaray Istanbul, Alexia a fost premiata de Federația Romana de Volei pentru evoluția excelenta din 2021, cand a caștigat Challenge Cup. ...

- CSM Arcada Galati s-a calificat in optimile de finala ale Cupei CEV la volei masculin, desi a fost invinsa de echipa franceza Chaumont VB 52 cu scorul de 3-2 (25-20, 22-25, 20-25, 25-23, 17-15), in deplasare, in mansa secunda a saisprezecimilor de finala. Campioana Romaniei a castigat in tur cu 3-0…

- Arcada Galați a trait una dintre cele mai frumoase seri de la inființarea clubului. Jucatorii din orașul de la malul Dunarii au invins cu scorul de 3-0 pe Chaumont, vicecampioana Franței, țara care deține titlul olimpic! Partida a contat pentru manșa tur a 16-imilor de finala ale Cupei CEV la volei…

- CSU Alba Iulia a participat la Cupa Romaniei de baschet 3×3, dupa mai bine de 3 ani de intrerupere a activitații Dupa mai bine de trei ani de absența de la competițiile oficiale desfașurate in sportul de sub panou, CSU Alba Iulia a participat la Cupa Romaniei de baschet feminin 3×3 de la București.…

- Campioana Romaniei la volei masculin, Arcada Galați, la care evolueaza și suceveanul Alexandru Rața, s-a calificat in 16-imile Cupei CEV dupa ce a eliminat formația VK Praga. Dupa ce au caștigat meciul tur, disputat la malul Dunarii, cu scorul de 3-1, galațenii au cedat partida din manșa ...

- Federația Romana de Baschet se reorganizeaza, dupa alegerile in urma carora Carmen Tocala a revenit la conducerea forului de specialitate. In cadrul sedintei Consiliului Director de la finalul lunii trecute, a fost stabilita si componenta comisiilor Federatiei de Baschet, judetul Prahova fiind reprezentat…