Alexei Navalnîi se va întoarce duminică în Rusia ​Politicianul de opoziție Alexei Navalnîi a anunțat ca se va întoarce duminica în Rusia în pofida amenințarilor cu închisoare ale autoritaților de la Moscova, relateaza Moscow Times.



Navalnîi, în vârsta de 44 de ani, se afla în Germania din luna august unde se recupereaza în urma a ceea ce oamenii de știința au stabilit a fi un atac cu agentul neurotoxic Noviciok.



Acesta a promis ca se va întoarce în Rusia dupa ce se va vindeca deplin în urma otravirii, despre care afirma ca a fost ordonata de președintele…

Sursa articol: hotnews.ro

