- Recuperarea opozantului rus Aleksei Navalnii va dura "inca mult timp", potrivit purtatoarei sale de cuvant Kira Iarmis. Rivalul președintelui rus a fost otravit cu noviciok pe teritoriul Rusiei - asa cum au concluzionat teste separate efectuate de laboratoarele din Germania, Franța si Suedia, potrivit…

- Opozantul rus, Alexei Navalnii, victima unei tentative de otravire, nu se intoarce in Rusia. Purtatorul sau de cuvant a anunțat ca recuperarea medicala a lui Navalnii va mai ține cateva saptamani și se va desfașura tot in Germania.Recuperarea lui Navalnii va dura „mult timp” in Germania, a…

- Aleksei Navalnii, considerat adversarul nr.1 al Kremlinului, planifica sa se intoarca in Rusia din Germania, unde se afla spitalizat la clinica Charite dupa o presupusa otravire luna trecuta in cursul unei calatorii in Siberia, a indicat purtatoarea sa de cuvant Kira Iarmis intr-o postare marti pe…

- Germania a solicitat Frantei si Suediei „o revizuire independenta a dovezilor Germaniei”, pe baza unor noi probe de la Navalnii. Opozantul se afla, inca, in spitalul Berlin Charite. Germania asteapta rezultatul unei evaluari separate de catre OPCW, Organizatia pentru Prevenirea Armelor Chimice, din…

- NATO cere o ancheta seriosa și așteapta raspunsuri de la Rusia in cazul otravirii liderului de opozitie Alexei Navalnii. Șeful alianței considera ca orice utilizare a armelor chimice arata o lipsa totala de respect fata de vietile umane, anunța MEDIAFAX.Reacția vine dupa ce Germania, unde…

- Opozantul rus al lui Putin Aleksei Navalnii a fost otravit cu Noviciok, un agent neurotoxic, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului federal german, potrivit Deutsche Welle. Germania cere explicații din partea Rusiei. Substanța cu care fusese intoxicat Alexei Navalnii in Rusia a fost identificata…

- Un inalt oficial sanitar din Rusia a declarat marti ca Germania nu pare sa aiba suficiente dovezi pentru a sustine ca opozantul rus Alexei Nanalnii a fost otravit, iar Kremlinul considera la randul sau ca medicii germani s-au pripit.Spitalul Charite din Berlin, care il trateaza de sambata…

- Alexander Murakhovsky, medicul-sef al spitalului Omsk unde este internat oponentul presedintelui Putin, a declarat ca au fost gasite urme de substante chimice industriale pe hainele si degetele lui Navalnii. Leonid Volkov, un apropiat al lui Navalnii, spune ca familia lui nu a primit nicio…