- Romania duce la groapa de gunoi 85% din ceea ce se colecteaza de la populatie in loc sa recicleze peste 50% din deseuri, tinta asumata pentru 2020, intrucat colectarea selectiva, reciclarea si managementul deseurilor sunt tratate cu superficialitate de multi ani, atrage atentia, pe propria pagina…

- Suprafata ariilor naturale protejate din Romania va creste cu 65.000 de hectare, de la 23% la 26%, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul propus al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "Dupa o perioada indelungata, ne bucuram foarte mult ca avem finalizat proiectul…

- PSD a transmis ca ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, „a inceput curațenia de primavara prin aruncarea gunoiului din curtea ministerului pe care il conduce in curtea cui s-o nimeri. In acest sens, social-democrații au distribuit un clip video prin care se arata ca Romania „se transforma…

- Una din zonele cele mai afectate de defrisari din judetul Maramures este Sapanta si Runc. Aici, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a facut duminica o vizita de lucru, alaturi de reprezentanti ai PNL. La intalnire a fost prezent si secretarul de stat Calin Bota, care a spus ca in…

- Transporturile de deseuri care intra in Romania, pentru tranzit sau ca materie prima pentru industria reciclarii, vor fi deschise si controlate la vama, anunta ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, pe pagina sa de Facebook. "Romania nu va ajunge nici groapa de gunoi a lumii, nici a Uniunii…

- Anuntul a fost facut chiar de catre ministrul Mediului, Costel Alexe. “Am luat decizia de a pune sub protectie doua specii emblematice pentru Romania, ciocarlia și capra neagra. Ciocarlia este o specie simbol national si vanarea acesteia nu reprezinta o activitate traditionala, nu este o practica cinegetica…

- Decizia Consiliul de Administratie al Romsilva, de revocare a directorului general, reprezinta un mesaj clar de transparenta si avem nevoie de profesionisti in fruntea institutiilor publice, de oameni integri, care nu fac rabat de calitate si pun interesul public mai presus de comenzi politice sau…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, impreuna cu ECOTIC, lanseaza marti campania nationala de informare ‘Fii la tine-n tara la fel ca afara’, cu scopul de a contribui la constientizarea publicului romanesc in privinta comportamentului corect fata de un tip de deseuri: DEEE – deseuri de echipamente…