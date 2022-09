Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii cutremuratoare au aparut in cazul tinerei care s-a aruncat in gol de la etajul 12 al unui bloc din Cluj-Napoca. Maria era fiica unui preot și ar fi recurs la gestul extrem, din cauza unor probleme sentimentale. Tanara avea o relație cu fiul primarului, care i-a facut poze compromițatoare…

- Au trecut cateva luni de cand Simina Loica și Alex Zanoaga au pus punct poveștii lor de dragoste din urma careia a rezultat și un baiețel, Dominic. Tanarul ne-a povestit ca deja procesul de divorț a inceput, iar totul se va desfașura in instanța.

- Dupa atatia ani in care fanii regali s-au delectat de la distanta cu fiecare pas pe care-l faceau Nicolae si Alina ai Romaniei, revista Ok! a avut ocazia sa-i aduca mai aproape de cititorii ei, cu ocazia unei sedinte foto de colectie, in care tinerii regali au pozat alaturi de cei doi copii ai lor,…

- Un nou cuplu in showbiz, caci Alex Bobicioiu și Simina Loica, fosta lui Alex Zanoaga, sunt impreuna. Iata cum a reacționat Bianca Comanici, fosta partenera a lui Alex Bobicioiu la aflarea faptului ca fostul ei iubit are o relație cu Simina.

- Mircea Eremia s-a desparțit de iubita dupa doar cateva luni de relație. Fratele Alinei Eremia a anunțat in direct, la TV, ca este din nou singur. Artistul era intr-o relație cu Maria, fosta concurenta la „Puterea Dragostei”. Deși parea foarte indragostit de ea, povestea lor de dragoste a ajuns la final…

- Iubirea schimba tot! Diana și Marco Ballerini traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi s-au intalnit in Italia. Aceștia au marturisit in exclusivitate la Xtra Night Show detalii despre relația de cuplu, dar și cum au decis sa se mute definitiv in Moldova.

- In urma cu un an, Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu s-au desparțit, dupa aproape un deceniu de relație și dupa ce și-au facut planuri impreuna de viitor. Actorul a ținut sa compare fosta relație cu actuala, cea cu Oana Moșneagu.

- Fara sa-și asume relația in mod oficial, Lino Golden a postat ceea ce pare a fi o fotografie cu un moment tandru dintre el și noua iubita. Cantarețul nu are nici doua luni de cand a anunat desparțirea de Patricia, dar pare ca și-a gasit deja fericirea in brațele altei domnișoare.