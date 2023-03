Stiri pe aceeasi tema

- CSM Unirea Alba Iulia a pierdut astazi, meciul amical disputat la Blaj, pe terenul sintetic din Parcul „Avram Iancu”, cu CSC Șelimbar, scor 2-5 (1-1), care este al al doilea test contra unei reprezentante a Albei, dupa victoria cu 2-1 cu Metalurgistul Cugir. „Alb-negrii” au egalat inainte de pauza prin…

- FOTO: CSC Șelimbar – CSM Unirea Alba Iulia 5-2 (1-1) | Andrei Roșu, ultima achiziție a „alb-negrilor” CSM Unirea Alba Iulia a pierdut la Blaj, pe terenul sintetic din Parcul „Avram Iancu”, partida de verificare cu CSC Șelimbar, scor 2-5 (1-1), care este al al doilea test contra unei reprezentante a…

- Dupa ce in luna decembrie a fost gazda a doua competiții de anvergura, Openul Internațional al Romaniei și Campionatele Naționale de Șah rapid și blitz pe echipe (unde au concurat și cluburile CSM Unirea Alba Iulia și CS Metalurgistul Cugir), municipiul Sebeș ramane și in acest an in circuitul intrecerilor…

- Din aceasta dupa-amiaza, pentru de 3 saptamani, divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia se afla in cantonament centralizat la Zlatna, lotul condus de antrenorii Marcel Rusu, Mircea Oprea și Petre Clep fiind compus din 25 de jucatori, dupa cum urmeaza: Iovicin, Raț (Aurul Brad), Sintoma – Harangozo,…

- CSM Unirea Alba Iulia, cu 25 de fotbaliști in cantonament, la Zlatna | 7 nume noi, s-a renunțat la 4 jucatori Din aceasta dupa-amiaza, pentru de 3 saptamani, divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia se afla in cantonament centralizat la Zlatna, lotul condus de antrenorii Marcel Rusu, Mircea Oprea și…

- FOTO-VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, reunire cu noutați, pentru play-off | R. Ivan a plecat, transferuri: Manole (Daești) și un portar nigerian! CSM Unirea Alba Iulia, divizionara terța din Cetatea Marii Uniri a demarat pregatirile, pe “Cetate” fiind prima ședința de pregatire a anului, antrenament prefațat…

- CS Ocna Mureș cauta portar, varianta – aiudeanul D. Maier | Schimb cu CSM Unirea Alba Iulia pentru Al. Giurgiu CS Ocna Mureș, “lanterna roșie” a Seriei 9 din eșalonul terț, mai are o problema in aceasta perioada, aceea a postului de portar. Ocnamureșenii au renunțat la Alexandru Cadar (ajuns la Victoria…

- Atacantul Ionuț Cirloanța, in varsta de 21 de ani, s-a ințeles cu Metalurgistul Cugir, dupa ce s-a desparțit de CSM Unirea Alba Iulia. Dupa toate probabilitațile va semna un contract valabil pentru un sezon și jumatate, avand și acceptul divizionarei secunde CSC Șelimbar, de care aparține. Ajuns la…