- Alexandru Rugina, de 36 de ani, va prelua conducerea echipei Mercedes-Benz Vans Romania, inlocuindu-l in functie pe Batiste Pascalin, care se muta la Praga si va prelua rolul de head of sales & marketing Mercedes-Benz Vans pentru Europa Centrala si de Est. ”Mercedes-Benz Vans Romania anunta…

- Un prim avion care transporta diplomati rusi, a caror expulzare din Cehia a fost decisa in timpul crizei diplomatice dintre Praga si Moscova luna trecuta, a decolat sambata de pe aeroportul din capitala ceha, potrivit unui fotoreporter al agentiei France Presse. Acest zbor special va fi urmat de al…

- Republica Ceha sau Cehia este un stat in Europa Centrala invecinat cu Germania la vest, Austria in sud, Slovacia in est si Polonia in nord-est. Istoric vorbind țara este format din trei regiuni istorice, Boemia, Moravia și o parte din Silezia. Capitala statului ceh se afla la Praga, un oraș care adapostește…

- “AFI Europe Romania a inceput, in luna aprilie 2021, lucrarile de renovare pentru zonele comune din cladirea de birouri AFI Lakeview, o investitie de circa 1,6 milioane euro. In urma acestei investitii, chiriasii AFI Lakeview se vor bucura de un mediu de lucru atractiv: un lobby cu un design modern,…

- Republica Ceha le cere partenerilor sai din Uniunea Europeana si din NATO sa expulzeze diplomati rusi, pentru a sustine astfel Praga in confruntarea sa cu Moscova, a declarat marti ministrul ceh de externe Jan Hamacek, citat de AFP si Reuters.

- ''Exista o banuiala bine intemeiata cu privire la implicarea unor ofiteri ai serviciului de informatii rus GRU, unitatea 29155, in explozia depozitului de munitii din zona Vrbetice'', (circa 300 de kilometri sud-est de Praga), a declarat premierul Babis intr-o scurta interventie televizata.Pe 16 octombrie…

