- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca, la sedinta de la Palatul Victoria, se va face o analiza rapida a situatiei actuale, dupa confirmarea primelor doua cazuri cu varianta OMICRON a coronavirus. Ministrul precizeaza ca se vor lua masuri pentru a fi incetinita raspandirea noii variante,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca, probabil, in Romania exista și alte imbolnaviri COVID-19 cu varianta Omicron a SARS-CoV2, pe langa cele doua cazuri confirmate sambata la pacienți intorși din Africa de Sud. “Probabil ca exista in Romania si alte situatii de imbolnavire cu aceasta tulpina.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anuntat miercuri, 1 decembrie, ca au fost inregistrate 70 de cazuri de infectare cu tulpina Omicron in Europa, iar noua tulpina va ajunge si in Romania, informeaza Mediafax."Exista in 11 state UE si sunt 70 de cazuri inregistrate la nivelul regiunii Europa a…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca pana in prezent, in Europa au fost intergistrate 70 de cazuri de infectare cu Omicron, noua tulpina a virusului SARS CoV-2. Și in Romania se vor...

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca nu a discutat cu prim-ministrul Nicolae Ciuca despre o eventuala mutare a unor atributii privind gestionarea pandemiei de COVID de la Departamentul de Situatii de Urgenta la Ministerul Sanatatii, subliniind ca problema tine de armonizarea procedurilor…

- Alexandru Rafila, noul ministru al Sanatatii, a explicat, vineri seara, la Digi24, care sunt datele existente pana in prezent despre noua tulpina sud-africana a coronavirusului, numita Omicron și catalogata astazi, de Organizația Mondiala a Sanatații drept „varianta ingrijoratoare”. „Am primit de…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, s-a intalnit, sambata dimineața, la Guvern cu Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, Nelu Tataru, ministrul propus de PNL pentru ministerul Sanatații. și Raed Arafat, șeful DSU, pentru a discuta despre criza sanitara din Romania și ce masuri ar putea fi luate…